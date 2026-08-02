الأحد 2026-08-02 11:27 م

التميمي يتفقد مشروع مسار طريق إربد الدائري ويوجّه بتسريع الأعمال الكهربائية ضمن مسار المشروع

ظ
جانب من الجولة
 
الأحد، 02-08-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري- انطلاقا من الدور المحوري الذي تضطلع به شركة كهرباء إربد في دعم مشاريع البنية التحتية في محافظات الشمال، تفقد المدير العام المهندس بشار التميمي خلال جولة ميدانية الاستعدادات والأعمال الكهربائية المرتبطة بمشروع انشاء طريق إربد الدائري بمرحلتيه الثالثة والرابعة، وصولاً إلى نقطة الالتقاء الحيوية مع طريق إربد/عمّان.

واطلع التميمي على مشروع المسار وحجم الأعمال الهندسية والفنية المطلوبة، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن جاهزية البنية التحتية الكهربائية لمواكبة تقدم الأعمال وعدم التأثير على الجدول الزمني للمشروع.

وخلال الجولة، جرى تحديد آليات التنفيذ والمسارات البديلة للشبكة الكهربائية المغذية للمناطق المحيطة بالمشروع، وتنفيذ أعمال النقل والتعديل بكفاءة وسرعة ودون التسبب بأي معيقات قد تؤثر على نسب الإنجاز المقررة.

وقال التميمي إن الشركة تتعامل مع متطلبات المشروع بأعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أن دعم المشاريع الوطنية والتنموية لا يقتصر على معالجة المتطلبات الفنية، بل يقوم على الاستباقية والدقة في التخطيط وسرعة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام الجولة، أشاد التميمي بالجهود التي تبذلها الكوادر الهندسية والفنية العاملة على تنفيذ المشروع، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، وبما يضمن إنجاز المشروع بكفاءة وجودة عالية.

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