التنفيذ القضائي: انتبه سيارتك ممكن تنحجز بأي لحظة - فيديو

الوكيل الإخباري - دعت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام المواطنين إلى التحقق من حالة المركبة بشكل مسبق وذلك لتجنب أي إجراءات قانونية قد تعيق استخدام المركبة.

وقالت في فيديو توعوي على "فيسبوك": "انتبه سيارتك ممكن تنحجز بأي لحظة!"، مؤكدة أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن الطلبات القضائية عبر الرقم الموحّد 117111) مع إمكانية السداد الإلكتروني بكل سهولة وفي أي وقت.