التنفيذ القضائي تدعو المواطنين لتسوية الطلبات والالتزامات مع بداية العام الجديد

الوكيل الإخباري- دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى المبادرة بتسوية الطلبات التنفيذية والوفاء بالالتزامات القضائية المترتبة عليهم مع بداية العام الجديد، مؤكدة أن التسوية الطوعية تسهم في ضمان سلاسة الحياة اليومية وتجنب الإجراءات القانونية.

وأوضحت الإدارة أن هذه المبادرة تعكس الوعي القانوني والمسؤولية المجتمعية، وتخفف الأعباء عن الأفراد والمؤسسات، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار القانوني.