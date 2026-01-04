الأحد 2026-01-04 11:56 ص

التنفيذ القضائي تدعو المواطنين لتسوية الطلبات والالتزامات مع بداية العام الجديد

إدارة التنفيذ القضائي
الأحد، 04-01-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى المبادرة بتسوية الطلبات التنفيذية والوفاء بالالتزامات القضائية المترتبة عليهم مع بداية العام الجديد، مؤكدة أن التسوية الطوعية تسهم في ضمان سلاسة الحياة اليومية وتجنب الإجراءات القانونية.

وأوضحت الإدارة أن هذه المبادرة تعكس الوعي القانوني والمسؤولية المجتمعية، وتخفف الأعباء عن الأفراد والمؤسسات، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار القانوني.


وبيّنت أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع الأمن العام وفي إطار تعزيز سيادة القانون في الأردن، داعية المعنيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية في أقرب وقت.

 
 


