التنفيذ القضائي تدعو المواطنين لتسوية الطلبات والالتزامات مع بداية العام الجديد

وأوضحت الإدارة أن هذه المبادرة تعكس الوعي القانوني والمسؤولية المجتمعية، وتخفف الأعباء عن الأفراد والمؤسسات، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار القانوني.
وبيّنت أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع الأمن العام وفي إطار تعزيز سيادة القانون في الأردن، داعية المعنيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية في أقرب وقت.
