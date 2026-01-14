التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة

وأوضحت الإدارة أن التصالح الطوعي يمثل الحل الأمثل لتسوية الأوضاع المالية، لما يوفره من سرعة ومرونة ضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ودعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي بما يحقق المصلحة العامة.
