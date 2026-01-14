التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجهت إدارة التنفيذ القضائي رسالة توعوية إلى المواطنين، أكدت فيها أن الالتزامات المالية، مهما بدت بسيطة في بدايتها، قد تتراكم مع مرور الوقت لتتحول إلى أعباء ثقيلة وملاحقات قانونية، مشددة على أن تجاهل هذه الالتزامات لا يُعد حلاً، بل يسهم في تفاقم الوضع وتعقيد الإجراءات القانونية.

وأوضحت الإدارة أن التصالح الطوعي يمثل الحل الأمثل لتسوية الأوضاع المالية، لما يوفره من سرعة ومرونة ضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما أشارت إلى إتاحة فرصة استثنائية للمواطنين لتسوية التزاماتهم المالية بشكل ميسر وفوري، بما يسهم في إنهاء النزاعات وتجنب الآثار القانونية المترتبة على التأخير.