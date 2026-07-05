التنفيذ القضائي يصدر تنبيهًا للمواطنين

وشددت الإدارة على أن الالتزام بالحضور وأداء الشهادة يُعد واجباً قانونياً يسهم في تحقيق العدالة، وتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة استناداً إلى الأدلة والشهادات.
وأوضحت أن الامتناع عن الحضور أو عدم التعاون قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، داعية جميع المواطنين إلى التجاوب مع أوامر الإبلاغ الصادرة عن المحاكم تعزيزاً لسيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري
-
الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
-
العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية
-
افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد
-
الامن العام : إصابة شخص بعد إضرام النار في نفسه
-
الأرض تبلغ الأوج الشمسي الاثنين في أبعد مسافة عن الشمس خلال العام
-
انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"