التنفيذ القضائي يصدر تنبيهًا للمواطنين

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد، للإدلاء بشهادته في القضايا المنظورة.

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وشددت الإدارة على أن الالتزام بالحضور وأداء الشهادة يُعد واجباً قانونياً يسهم في تحقيق العدالة، وتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة استناداً إلى الأدلة والشهادات.