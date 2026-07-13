الإثنين 2026-07-13 02:39 م

"التنمية الاجتماعية": إجراء المقتضى القانوني بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة

مبنى وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:33 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، أن الوزارة تابعت وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام المخالفات الواردة بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناءً على ذلك سيصار إلى إجراء المقتضى القانوني، بصورة فورية وعاجلة، وذلك على ضوء التوصية النهائية من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، وتنسيبات لجنة التحقيق المشكّلة بتاريخ 11-06-2026.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة مرخص بطاقة استيعابية لـ 8 أشخاص من الذكور منذ العام 2015.


وأضافت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها، جاءت بعد قيام اللجان الدورية التابعة للوزارة بزيارة المركز، وذلك في إطار دورها في الرقابة والمتابعة المستمرة للمراكز التي تقع تحت إشرافها، للوقوف على واقع الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، ومدى تقيدها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


وأوضحت الوزارة أنه نظراً لعدم استجابة مركز الهدبان للمخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة، والمتضمنة طلب تصويب المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من لجان المتابعة، وبعد قيام الوزارة بتوجيه الإنذارات للمركز، ضمن الإجراءات المعمول بها، وحسب نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وبناءً على المخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، حيث ستجري المباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مطار صنعاء الدولي

عربي ودولي قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يأمر بالتحقيق في "تسريب مزعوم" حول "زئير الأسد"

شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

أخبار الشركات شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

بلدية السلط

أخبار محلية بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

بشث

فن ومشاهير هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

يسب

المرأة والجمال زراعة الحواجب.. تقنية تجميلية تمنحك مظهراً طبيعياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 