التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق

الثلاثاء، 03-02-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها استجابت بشكل فوري، اليوم الثلاثاء، لحادثة انهيار سقفين لمنزلين تقطن فيهما أسرتان في محافظة المفرق، حيث بدأت كوادر مديرية تنمية المحافظة بالتحرك الميداني والوقوف على أوضاع الأسرتين، واتخاذ التدخلات اللازمة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أنه، وبمتابعة مباشرة من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، تم التعامل مع حالة الأسرتين والعمل على تأمين الإيواء لهما وتقديم المساعدات الطارئة.

وأضافت الوزارة أنه جرى إخلاء الأسرتين وتأمين مسكنين بديلين لهما، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، لضمان سلامتهما وتلبية احتياجاتهما الأساسية.

وأوضحت أن الأسرتين لم تكونا من المستفيدين سابقًا من برنامج مساكن الأسر العفيفة، حيث تم توجيههما إلى استكمال الإجراءات اللازمة وتقديم طلبات رسمية للاستفادة من البرنامج، ليصار إلى دراسة حالتيهما وفقًا للأسس المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أوضاع الأسرتين، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة بشكل عاجل، ضمن دورها في توفير الحماية الاجتماعية.
 
 


