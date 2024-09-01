"التنمية الاجتماعية" تحل جمعيات خيرية (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، حلّ عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

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جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.



ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات أدناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.



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