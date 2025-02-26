"التنمية الاجتماعية" تُحيل قضية اعتداء على مسن في دار تطوعية لحماية الأسرة

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء أنه وحال ورود معلومات إليها ، حول تعرض مسن في احدى دور رعاية كبار السن التطوعية للاعتداء ، قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المعلومات الواردة، حيث توجهت اللجنة على الفور لموقع الدار، كما تم التنسيق مع إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها قامت بالوقوف على حيثيات القضية، مشيرة الى أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع حماية الأسرة من خلال لجنة الوزارة.
وشدّدت الوزارة على أنها لا تتهاون مع أي تقصير أو إعتداء على أيٍّ من منتفعي الدور الإيوائية من الفئات الأشد حاجة للحماية، ومن بينها فئة كبار السن، في إطار دورها الإشرافي عليها.
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