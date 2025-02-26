 
الأربعاء 2025-02-26 09:47 ص
 

"التنمية الاجتماعية" تُحيل قضية اعتداء على مسن في دار تطوعية لحماية الأسرة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   أحالت وزارة التنمية الاجتماعية قضية مسن تعرض للاعتداء في احدى دور رعاية كبار السن التطوعية لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الامن العام .    اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء أنه وحال ورود معلومات إليها ، حول تعرض مسن في احدى دور رعاية كبار السن التطوعية للاعتداء ، قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المعلومات الواردة، حيث توجهت اللجنة على الفور لموقع الدار، كما تم التنسيق مع إدارة حماية الأسرة، والتي بدورها قامت بالوقوف على حيثيات القضية، مشيرة الى أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع حماية الأسرة من خلال لجنة الوزارة.    

وشدّدت الوزارة على أنها لا تتهاون مع أي تقصير أو إعتداء على أيٍّ من منتفعي الدور الإيوائية من الفئات الأشد حاجة للحماية، ومن بينها فئة كبار السن، في إطار دورها الإشرافي عليها.
 
gnews

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