"التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة

وبينت الوزارة في بيان، أن هذه الدعوة، المؤرخة في 20 تموز 2025، قد صدرت عن فرد من الهيئة الإدارية في سياق يفتقر إلى السند القانوني السليم، لا سيما مع وجود رئيسة للاتحاد مكلفة بحكم الأقدمية، وهو ما يتعارض مع أحكام تنظيم عمل الهيئات الإدارية.
وأوضحت أن الهيئة الإدارية المنتخبة كانت قد تسلمت مهامها وإدارة الاتحاد منذ تاريخ 6 تموز الحالي، إلا أنها لم تقم بعقد اجتماعها الأول لتوزيع المناصب. وقد دعت الوزارة أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة إلى ضرورة الإسراع في عقد هذا الاجتماع استكمالاً للإجراءات الإدارية والمضي في تسيير شؤون الاتحاد.
كما أكدت الوزارة أنه في حال تعذر على الهيئة الإدارية المنتخبة عقد اجتماعها لأي سبب كان، سيتم تفعيل أحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تجيز للوزير المختص تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لضمان استمرارية أدائها ومهامها.
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