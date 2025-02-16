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التنمية الاجتماعية: لن يتم إعادة كامل المنتفعين لدار الضيافة الا بعد استكمال الإجراءات

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الأحد، 16-02-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها لن تعيد كامل المنتفعين من دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء الا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين الكوادر البشرية اللازمة والكافية والمؤهلة كشرط لاستكمال إجراءات السلامة العامة ولضمان تقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين، علما أن أغلب المنتفعين تتحمل الوزارة كامل نفقات رعايتهم في الدار ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وجمعية الأسرة البيضاء لهذه الغاية.

واضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تفاجأت بنشر رسالة من قبل الهيئة الإدارية لجمعية الاسرة البيضاء عبر وسائل اعلام تتحدث عن قيام الوزارة بإجراءات تعسفية تحول دون عودة كامل المنتفعين للدار، الامر الذي تستهجنه وزارة التنمية الاجتماعية جملة وتفصيلا، وتؤكد حرصها على ديمومة عمل الدار ومواصلة تقديم خدماتها للمنتفعين منها دون أي عراقيل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ومنذ اليوم الأول من توقف الدار عن تقديم خدماتها عملت على تنفيذ اجراءات الصيانة اللازمة وبدعم من الديوان الملكي الهاشمي العامر، والطلب من إدارة الجمعية تعيين كوادر بشرية مؤهلة وكافية حسب متطلبات نظام ترخيص دور المسنين، وبناء على ذلك تم إعادة 45 منتفعا للدار ممن تم نقلهم مؤقتا لدور رعاية أخرى، الا أن دار الضيافة لم تستكمل إجراءات التعيين وما زالت تمارس المماطلة والتسويف في تعيين الكوادر البشرية اللازمة بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للدار، ليتسنى للوزارة إعادة باقي المنتفعين لها.

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كما أشارت الوزارة الى أن الكوار الفنية والميدانية التابعة لها عقدت عدة لقاءات و5اجتماعات مع إدارة جمعية الاسرة البيضاء والإدارة الجديدة للدار، بالإضافة الى أن ذات الكوادر نفذت ما لا يقل عن 13 زيارة ميدانية للدار، وكانت توصياتها لإدارة الجمعية بضرورة توفير الكوادر الشرية اللازمة، ونظرا لعدم استكمال دار الضيافة الاجراءات المطلوبة منها، تسبب ذلك في عدم استكمال نقل باقي المنتفعين للدار، داعية الهيئة الإدارية لجمعية الأسرة البيضاء العمل على استكمال كافة الإجراءات المطلوبة منها.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنه لم ولن يتم إعادة كامل المنتفعين الا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وتعيين الكوادر البشرية المؤهلة والمختصة ومباشرتهم للعمل، حفاظا على سلامة وصحة وخدمة المنتفعين من كبار السن.

 
gnews

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