 
الجمعة 2024-12-13 06:14 م
 

التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى

وزارة التنمية
وزارة التنمية
الجمعة، 13-12-2024 04:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية مغادرة 23 شخصا من مصابي حادث الحريق الذي تعرضت له دار الضيافة في جمعية الأسرة البيضاء الخاصة فجر اليوم الجمعة، المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والتأكد من سلامتهم بناء على رأي الكوادر الطبية في مستشفى البشير.   اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الحالات التي غادرت المستشفى تم نقلها لمركز وادي الشتا لرعاية المسنين، وبيت الرعاية الإنسانية، ودار الزهراء، حيث تم تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم وتوفير كامل احتياجاتهم.    

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين ما زالوا على أسرة الشفاء ويتلقون العلاج عددهم 37 شخصا، ويُتوقع مغادرة عدد منهم المستشفى في وقت لاحق من اليوم.      

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار منذ ساعات الصباح المصابين في مستشفى البشير، ومستشفى التوتنجي، ووجه بتقديم كافة أشكال العناية والرعاية الصحية، وتقديم الخدمات لهم وللمنتفعين.

كما تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المنتفعين الذي تم إخلاؤهم لدارات شما، والمنتفعين الذين غادروا المستشفى.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد

عربي ودولي الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين مصر والصين

عربي ودولي مصر: القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الاستقرار لإسرائيل

إدارة مياه محافظة عجلون

أخبار محلية عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه

وزارة التنمية

أخبار محلية التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى

غزة

فلسطين استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة

مستشفى البشير

أخبار محلية مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم



 




الأكثر مشاهدة