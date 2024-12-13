التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية مغادرة 23 شخصا من مصابي حادث الحريق الذي تعرضت له دار الضيافة في جمعية الأسرة البيضاء الخاصة فجر اليوم الجمعة، المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والتأكد من سلامتهم بناء على رأي الكوادر الطبية في مستشفى البشير. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الحالات التي غادرت المستشفى تم نقلها لمركز وادي الشتا لرعاية المسنين، وبيت الرعاية الإنسانية، ودار الزهراء، حيث تم تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم وتوفير كامل احتياجاتهم.



وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين ما زالوا على أسرة الشفاء ويتلقون العلاج عددهم 37 شخصا، ويُتوقع مغادرة عدد منهم المستشفى في وقت لاحق من اليوم.



وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار منذ ساعات الصباح المصابين في مستشفى البشير، ومستشفى التوتنجي، ووجه بتقديم كافة أشكال العناية والرعاية الصحية، وتقديم الخدمات لهم وللمنتفعين.



كما تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المنتفعين الذي تم إخلاؤهم لدارات شما، والمنتفعين الذين غادروا المستشفى.