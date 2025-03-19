التنمية الاجتماعية: نظام ترخيص جمع التبرعات يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة

وبيّنت الوزارة أن النظام يحظر البدء بأي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدةً أن ذلك يأتي لضمان الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة على هذه العمليات.
ولفتت الوزارة إلى أن تقديم طلبات ترخيص جمع التبرعات سيتم إلكترونياً عبر بوابة موحدة، تسهيلاً للإجراءات وتسريعاً لها.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة التأكد من وجود الموافقات الرسمية من وزارة التنمية الاجتماعية قبل التبرع، وعدم تحويل مبالغ مالية إلى حسابات شخصية للقائمين على الحملات أو غيرهم.
كما حثت الوزارة المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي حملات جمع تبرعات غير قانونية، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي حملات يثبت عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والتشريعات ذات الصلة.
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