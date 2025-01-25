التنمية الاجتماعية وجمعية البنوك تُطلقان "3" وحدات للتدخل المبكر المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، حفل إطلاق 3 وحدات للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من جمعية البنوك في الأردن، والذي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والشراكة ما بين الجانبين في تنفيذ عددٍ من المبادرات الإجتماعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة لجمعية البنوك الأردنية د. باسم السالم، ومسؤولي الوزارة والجمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى إن هذا الحفل يأتي ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يولي قطاع الحماية الإجتماعية اهتماما كبيراً، وتجسدت توجيهات جلالته في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي استجابت للتوجيهات الملكية السامية من خلال ما طرحته في بيان الثقة في مجال الحماية الإجتماعية، وتعمل الوزارة حالياً على تحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية وسيتم إطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري.



وأكدت بني مصطفى أن الأردن خطا خطوات إستثنائية في مجال تقديم منظومة واسعة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الأعاقة، حيث ستستضيف المملكة أعمال القمة العالمية للأشخاص ذوي الأعاقة بالتعاون مع الجمهورية الألمانية، وذلك خلال العام الجاري لدورها الكبير في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن السيد باسم خليل السالم، إن الانجازات والأعمالِ والمبادرات المميزةِ التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية هي السبب الرئيسي الذي حفّز البنوك على تكوين شراكة فعالةٍ ومستدامة مع الوزارة.



وأضاف، إننا اليوم ومن مقر جمعية البنوك، نشارك وزارة التنمية الاجتماعية ووطننا الغالي بالاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك المعظم، وبإطلاق ثلاث وحدات تدخل مبكر متنقلة تم تجهيزها بأحدث الوسائل والمعدات لخدمة ِأقاليم المملكة الثلاثة، وهذه الخطوة ليست مجرد مشروع، بل هي إلتزام منا تجاه المجتمع وتعزيزاً لرؤية الأردن في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وُصول الخدمات للجميع، وإطلاق الوحدات دليلا على دورِ القطاع المصرفي كشريكٍ فاعل في تحقيق الأهداف التنموية.