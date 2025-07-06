التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على قيام الهيئة المنتخبة للإتحاد النسائي بأعمالها ومهامها، وفقاً لصلاحياتها، وبما ينسجم مع أحكام القانون النافذ.
وأضافت أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي شُكلت لإدارة شؤون الإتحاد، هدفت إلى تسيير أعمال الإتحاد، والحيلولة دون تعطيل أعماله إلى حين إجراء إنتخابات موحدة لجميع الإتحادات في محافظات المملكة، وفقاً لأحكام المادة 11/د/1 من نظام الإتحادات رقم (5) لسنة 2024.
كما أوضحت أن إنتخابات الإتحادات في المحافظات، أجريت في التاسع عشر من نيسان من العام الجاري، بمشاركة هيئاتها العامة المتمثلة بالجمعيات المنتسبة للإتحادات ممن يحق لها المشاركة والإقتراع.
وختمت الوزارة، بالتأكيد على حرصها بضمان استقلالية الإتحادات، وتطبيق نهج الحوكمة الرشيدة في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، واستمرارية عمل الاتحادات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يضمن تقديم خدماتها بالصورة الأمثل.
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