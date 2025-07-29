الثلاثاء 2025-07-29 07:08 م
 

التنمية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد الراغبين بمزاولة مجال العمل الاجتماعي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري- بدأت وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال طلبات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج التدريبية والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي، سنداً لتعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج التدريبية والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025. اضافة اعلان


وأشارت الوزارة، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي يهدف إلى تنظيم شروط مزاولة مهنة العمل الاجتماعي وترخيصها، وتحديد المهام التي تتولاها المديرية الفنية المختصة في الوزارة. 

وأضافت، أن مهنة العمل الاجتماعي تشمل مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب النظام، بالإضافة إلى تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة واسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين. 

وأوضحت أن الوزارة تستقبل طلبات الجهات التدريبية والمدربين من خلال مراجعة مديرية مهننة العمل الاجتماعي في الوزارة، على أن تكون معززة بكافة الأوراق الثبوتية وكتاب رسمي من الجهة طالبة الاعتماد، مشيرةً إلى أنها تتلقى الاستفسارات من خلال الاتصال على الرقم 0781034753.
 
 
gnews

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