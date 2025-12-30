الثلاثاء 2025-12-30 12:31 م

"التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الثلاثاء، 30-12-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   تابعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة وغرف الإغاثة في مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، تداعيات الحالة الجوية التي تسود المملكة، وما نجم عنها من حالات إغاثة طارئة استدعت التدخل الفوري.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعاملت مع ما مجموعه 513 أسرة متضررة جراء الحالة الجوية، حيث تصدرت محافظتا اربد والكرك أعلى عدد من الحالات التي تم التعامل معها.


وبينت أن تدخلاتها شملت توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 102 أسرة تم نقلها إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للأسر المتضررة وفق احتياجات كل أسرة، والتي تنوعت بين طرود غذائية، وصوبات تدفئة، وكوبونات كاز، وقسائم شرائية، إلى جانب مساعدات نقدية، بما يسهم في التخفيف من آثار الظروف الجوية السائدة على تلك الأسر المتضررة.


وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها الميدانية عملت على مدار الساعة منذ بدء تأثيرات الحالة الجوية، وتعاملت مع الحالات الواردة بكل مهنية ومسؤولية، من خلال فرق العمل المنتشرة في المديريات وغرف الإغاثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

بل

منوعات لن يتكرر حتى عام 2114... الأرض على موعد مع أطول ظلام دامس في هذا التاريخ!

ل

منوعات مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانية في بحر كوباكابانا أمام المصطافين

اغ

منوعات شاهد رصد ثعبان "نادر" شديد السمية في الهند

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

أخبار محلية 4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

التنفيذ القضائي

أخبار محلية إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

فل

فيديو الوكيل تجمعات مياه الأمطار في الشوارع ... وضرورة تكثيف المراقبة على المشاريع السكنية

قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى، غيث التل، إن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة في البلدية تعاملت مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية (

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة