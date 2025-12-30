"التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة

الوكيل الإخباري- تابعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة وغرف الإغاثة في مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، تداعيات الحالة الجوية التي تسود المملكة، وما نجم عنها من حالات إغاثة طارئة استدعت التدخل الفوري.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعاملت مع ما مجموعه 513 أسرة متضررة جراء الحالة الجوية، حيث تصدرت محافظتا اربد والكرك أعلى عدد من الحالات التي تم التعامل معها.



وبينت أن تدخلاتها شملت توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 102 أسرة تم نقلها إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للأسر المتضررة وفق احتياجات كل أسرة، والتي تنوعت بين طرود غذائية، وصوبات تدفئة، وكوبونات كاز، وقسائم شرائية، إلى جانب مساعدات نقدية، بما يسهم في التخفيف من آثار الظروف الجوية السائدة على تلك الأسر المتضررة.