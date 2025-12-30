"التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعاملت مع ما مجموعه 513 أسرة متضررة جراء الحالة الجوية، حيث تصدرت محافظتا اربد والكرك أعلى عدد من الحالات التي تم التعامل معها.
وبينت أن تدخلاتها شملت توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 102 أسرة تم نقلها إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للأسر المتضررة وفق احتياجات كل أسرة، والتي تنوعت بين طرود غذائية، وصوبات تدفئة، وكوبونات كاز، وقسائم شرائية، إلى جانب مساعدات نقدية، بما يسهم في التخفيف من آثار الظروف الجوية السائدة على تلك الأسر المتضررة.
وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها الميدانية عملت على مدار الساعة منذ بدء تأثيرات الحالة الجوية، وتعاملت مع الحالات الواردة بكل مهنية ومسؤولية، من خلال فرق العمل المنتشرة في المديريات وغرف الإغاثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
