التنمية: ضبط 982 متسولا ومتسولة خلال شهر آذار

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آذار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، استقبلت الوزارة خلال آذار 3620 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، و170 معاملة إعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 141 معاملة خدمة تسوية حقوق الورثة، و1156 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.



وأشارت الوزارة إلى إلحاق 30 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 39 طفلا، فيما بلغ عدد الأطفال الذين جرى تسليمهم لأسر بديلة 8 أطفال، إضافة إلى ترخيص 4 حضانات جديدة.



وبينت أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية – إدارة حماية الأسرة والأحداث بلغ 186 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 188 حدثا، استفاد منهم 84 من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة، فقد بلغ 23 طفلا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 889 مستفيدا ومستفيدة.



وفي قطاع الجمعيات، أظهر تقرير الوزارة عن آذار أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغ 5 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 7 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 7 لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها جمعيتان.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6008 جمعيات، حيث جرى تسجيل 18 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 135 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 22 جمعية.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن تنفيذ 583 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 982 متسولا ومتسولة.