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التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

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السبت، 30-11-2024 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أسهم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون في تمويل مشروعات ريادية صغيرة ومتوسطة بقروض وصلت منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني الى مليون و262 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال مدير الصندوق الدكتور عيسى العوادة إن عدد المشروعات بلغ 95 مشروعا أسهمت في توفير 160 فرصة عمل وهدفت الى تحسين دخول الأسر متدنية الدخل والمتعطلة عن العمل لممارسة العمل الإنتاجي والإسهام في محاربة الفقر والبطالة.

وأضاف ان هناك لجان متابعة من الصندوق للكشف على المشروعات وضمان تنفيذها، مبينا ان نسبة مشروعات الإناث بلغت 47 بالمئة والذكور 35 بالمئة وشملت جميع المشروعات التجارية، الصناعية، الحرفية، المهنية/الخدمية، السياحية، إضافة الى وسائط نقل وتمويل أقساط جامعية وجمعيات.
وبين العوادة ان الصندوق يقدم التمويل اللازم للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التمويل المباشر، إضافة الى تنفيذ دورات تدريبية مجانية للشباب وخريجي الجامعات بهدف تحفيزهم على العمل والإنتاج.
وأشار الى ان الصندوق ينفذ حاليا محاضرات وندوات توعوية بهدف التعريف بالخطط الإقراضية والتمويلية التي يقدمها لأصحاب المشروعات، داعيا المواطنين الى الاستفادة من هذه الخدمات التي ستسهم في تحسين مستواهم المعيشي.
 
gnews

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