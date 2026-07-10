الجمعة 2026-07-10 07:45 م

"التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026

"التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026
"التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026
 
الجمعة، 10-07-2026 04:52 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التمويلات التي ضخها صندوق التنمية والتشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي 8,549,994 ديناراً، توزعت على 971 قرضا تم تمويلها لصالح المستفيدين والمشاريع المستهدفة، وقد أسهمت هذه التسهيلات الائتمانية بشكل مباشر في توليد 1,428 فرصة عمل جديدة في السوق المحلية، بحسب مؤشرات قياس الأداء الرئيسية للصندوق.اضافة اعلان


وأظهرت المؤشرات في سياق دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع الشمول المالي، أن نسبة القروض الممولة للإناث بلغت 38% من إجمالي القروض الممنوحة خلال النصف الأول من 2026.

وتأتي هذه النتائج لتضع الصندوق على مسار مستهدفاته السنوية الطموحة لعام 2026؛ حيث يسعى الصندوق مع نهاية العام الحالي إلى رفع حجم التمويل الإجمالي ليصل إلى 27 مليون دينار، وتقديم 2,320 قرضاً، بهدف استحداث وتوفير نحو 3,940 فرصة عمل مستدامة.

وعلى صعيد نشر الوعي وتجذير ثقافة العمل الحر، نفذ الصندوق 43 جلسة توعوية مكثفة توزعت جغرافياً لتغطي جميع محافظات المملكة، حيث شهدت هذه اللقاءات تفاعلاً واسعاً وحضوراً بلغ 1,413 مشاركاً ومشاركة.
 
 


gnews

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