"التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026

وأظهرت المؤشرات في سياق دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع الشمول المالي، أن نسبة القروض الممولة للإناث بلغت 38% من إجمالي القروض الممنوحة خلال النصف الأول من 2026.
وتأتي هذه النتائج لتضع الصندوق على مسار مستهدفاته السنوية الطموحة لعام 2026؛ حيث يسعى الصندوق مع نهاية العام الحالي إلى رفع حجم التمويل الإجمالي ليصل إلى 27 مليون دينار، وتقديم 2,320 قرضاً، بهدف استحداث وتوفير نحو 3,940 فرصة عمل مستدامة.
وعلى صعيد نشر الوعي وتجذير ثقافة العمل الحر، نفذ الصندوق 43 جلسة توعوية مكثفة توزعت جغرافياً لتغطي جميع محافظات المملكة، حيث شهدت هذه اللقاءات تفاعلاً واسعاً وحضوراً بلغ 1,413 مشاركاً ومشاركة.
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