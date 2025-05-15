التهتموني ترعى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البري في دورتها الـ 38

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الوكيل الإخباري- رعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم في العاصمة عمان، افتتاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البري، بحضور الأمين العام للاتحاد المهندس مالك حداد، ورئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الحقيل، وأعضاء الجمعية العمومية، ومندوبين عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل البري على مستوى الوطن العربي. اضافة اعلان





وأكدت الوزيرة التهتموني، في كلمتها خلال الافتتاح، أهمية انعقاد هذا اللقاء العربي في عمان، مشيدة بدور الاتحاد العربي للنقل البري في دعم التكامل العربي وتعزيز منظومة النقل البري.



وقالت: "إننا في الأردن، وبتوجيهات من قيادتنا الحكيمة، نولي قطاع النقل اهتمامًا كبيرًا لما له من أثر مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة والسياحة، ونعمل على تطويره بكفاءة بما يحقق التكامل مع محيطنا العربي."



وأضافت: "نثمن جهود الاتحاد العربي للنقل البري في تطوير المواصفات الفنية لنقل المواد الخطرة، ومشروع المرور العربي الموحد، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، بما يسهم في بناء منظومة نقل عربية آمنة ومستدامة."



كما شددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون العربي وتفعيل اتفاقيات الترانزيت وتسهيل الإجراءات، مؤكدة أن الأردن سيظل صلة وصل داعمة لكل ما يخدم التكامل العربي في قطاع النقل.



من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري المهندس مالك حداد إن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واستشراف آفاق جديدة للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد بذلت جهودًا ملموسة في تطوير منظومة النقل البري العربي ومواكبة المتغيرات الدولية.



وأوضح حداد أن من أبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية هو "المساهمة في إعداد منهاج موحد لنقل المواد الخطرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري ومجلس وزراء النقل العرب، وتطوير دفتر المرور العربي الموحد ليصبح إلكترونيًا، إضافة إلى إطلاق منهاج تدريبي للعاملين في القطاع من سائقين وموظفين عبر أندية السيارات في الدول العربية."



وأشار إلى أن "ما تحقق هو ثمرة جهود مشتركة، لكنه خطوة على طريق طويل ما زال يتطلب مزيدًا من العمل والتعاون."



من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس خالد الحقيل شكره إلى الأردن على استضافته الدائمة للأمانة العامة للاتحاد العربي للنقل البري منذ تأسيسه عام 1976، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعكس التزام الأردن الدائم بدعم العمل العربي المشترك.



وأكد الحقيل أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات النقل والتجارة، مشددًا على أن التكامل في هذا القطاع الحيوي يُعد ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل انسياب حركة البضائع والمسافرين بين الدول.



وفي ختام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، سلمت راعية الحفل وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني شهادات التقدير والتكريم المقدمة من الاتحاد لنواب ومسؤولين وشخصيات ساهمت بجهود متميزة في دعم قطاع النقل البري العربي، تقديرًا لعطائهم ومساهماتهم البنّاءة في إنجاح مسيرة الاتحاد.



كما قدم الاتحاد العربي للنقل البري درعًا تذكاريًا وشهادة شكر وتقدير للوزيرة التهتموني ووزارة النقل، تكريمًا لدورهما الريادي في دعم الاتحاد واستضافة الأمانة العامة في عمان منذ تأسيسه، وتقديرًا لجهود الوزارة في تعزيز التكامل العربي في قطاع النقل.



يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البري تعد منصة عربية رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات النقل البري، وتهدف إلى توحيد الرؤى والسياسات وتطوير البنية التشريعية والفنية بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي.