التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا ديفليير، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع توسعة وتطوير مطار الملكة علياء الدولي. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يخدم قطاع النقل الجوي، ويسهم في دعم مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم في هذا المجال.



وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكة القائمة بين هيئة تنظيم الطيران المدني ومجموعة المطار الدولي، مشددة على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تقدم العمل في مشاريع التوسعة والتطوير وفق أفضل المعايير، وبما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.



كما جرى التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بأعمال التوسعة في المطار، والتي تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز جاهزية المطار وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.



وفي ختام اللقاء، أكدت التهتموني حرص الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم والتسهيل لضمان تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، انطلاقًا من أهمية مطار الملكة علياء الدولي باعتباره بوابة المملكة الرئيسية إلى العالم ورافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي.