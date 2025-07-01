التهتموني: 63 حافلة ستعمل على مشروع النقل بين عمّان إربد وعمّان جرش

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة النقل وسام التهتموني اليوم الثلاثاء، عن التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش.

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وقالت التهتموني إن 63 حافلة ستعمل على مشروع النقل بين عمّان والمحافظات لخطي عمّان إربد وعمّان جرش، تخدم 7 آلاف راكب يوما.



وأضافت أن خط (إربد – عمّان) سيعمل عليه 39 حافلة و24 حافلة ستعمل على خط (جرش – عمّان) 15 منها بدأت التشغيل الرسمي و9 حافلات سيتم تجهيزها للعمل قريبا.



مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات يعد خطوة استراتيجية مكملة لما يتم تطويره حاليا في العاصمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق التهتموني.



كما يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمّان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين، بحسب التهتموني.



وبينت أنه بمجرد الانتهاء من مراحل المشروع، ستباشر الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري بتطوير خدمات النقل داخل المحافظات والألوية ذاتها، بما يعزز تكاملية النظام ويحقق العدالة في الخدمة للمواطنين كافة.



وأوضحت أن المشروع يشكل نقلة نوعية حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية وموثوقة، تسهم في رفع كفاءة الخدمة والارتقاء بمستوى الراحة والسلامة للمستخدمين، مؤكدة أن مثل هذا المشروع يعد نموذجا تكامليا للنقل بين المحافظات والعاصمة، وركيزة أساسية لتعزيز مفهوم النقل المستدام على مستوى الأردن.