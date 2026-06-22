التواصل الحكومي يستضيف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الثلاثاء

ويتطرق اللقاء إلى أدوار وجهود المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني الأردني ويعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025 -2028.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج لدعم المنتخب في مباراته المقبلة
-
سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار الزراعي
-
تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس
-
سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل
-
افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"
-
ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل
-
دينار و 10 قروش تعرفة خط جرش المدينة الطبية الجديد
-
نقابة الأطباء تنعى طبيبين أردنيين - أسماء