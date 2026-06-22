التواصل الحكومي يستضيف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الثلاثاء

11:49 ص

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن الأمن السيبراني في الأردن، وذلك ظهر الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتطرق اللقاء إلى أدوار وجهود المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني الأردني ويعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025 -2028.





