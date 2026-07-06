التواصل الحكومي يستضيف مركز زها الثقافي غدا

ويتطرق اللقاء إلى التعريف بالمبادرات التنموية التي ينفذها المركز وتسهم في تطوير البيئات التعليمية والمجتمعية وتعزيز جودة الحياة للفئات المستهدفة وتمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة برامج وخدمات، كما يتناول جهود المركز في توفير مساحات تعليمية وثقافية وإبداعية وابتكارية آمنة ومحفزة تستقبل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
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