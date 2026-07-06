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التواصل الحكومي يستضيف مركز زها الثقافي غدا

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 06-07-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (الوعي الثقافي) ظهر يوم غد الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا بمقر وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتطرق اللقاء إلى التعريف بالمبادرات التنموية التي ينفذها المركز وتسهم في تطوير البيئات التعليمية والمجتمعية وتعزيز جودة الحياة للفئات المستهدفة وتمكين الأطفال واليافعين والشباب من خلال منظومة برامج وخدمات، كما يتناول جهود المركز في توفير مساحات تعليمية وثقافية وإبداعية وابتكارية آمنة ومحفزة تستقبل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 


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