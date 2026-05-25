التوثيق الملكي الأردني الهاشمي: الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية مستمرة

الوكيل الإخباري- قال مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي مهند المبيضين إنّ الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية، وما تبعه من تأسيس دولة القانون وبناء المدارس وتطوير التعليم والصحة يدلّ على مسار طويل جدا من الحركة النهضوية وبناء المؤسسات





وأوضح المبيضين أنّ الأردن حافظ على معدل استقرار عالٍ خلال الـ80 عاما الماضية منذ استقلال الأردن.

وتحدث عن اهتمام القيادة الهاشمية بالتعليم عبر بناء المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة.



وأشار المبيضين إلى الشهداء الذين قدمهم الأردن على أبواب القدس دفاعا عن القضية الفلسطينية.

واستعرض نسخا ووثائق من جريدة الأردن تتعلق بذكرى الاستقلال، مشيرا إلى أن الغاية من التوثيق هي توفير الرواية الأصلية للأردنيين.



واختتم المبيضين حديثه بالإشارة إلى إسهام الأردن بإنقاذ الوثائق الخاصة باللاجئين في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية هذه الوثائق بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين التي تعدّ من القضايا الرئيسة في الأردن.









