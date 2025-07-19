التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف

وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، أن هذا المعرض يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية في حفظ وثائق الدولة ومؤسساتها وتوثيقها وأرشفتها وجمعها وإتاحتها للباحثين والمؤسسات.
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