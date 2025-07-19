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التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
مركز التوثيق الملكي
 
السبت، 19-07-2025 10:14 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، عن تنظيم معرض يتضمن وثائق تاريخية نادرة عن تاريخ نشأة مؤسسة البرق والبريد والهاتف في الأردن، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، يوم غد الأحد، برعاية سمو الأمير "محمد عباس" بن علي بن نايف، مندوبا عن سمو الأمير علي بن نايف.

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وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، أن هذا المعرض يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية في حفظ وثائق الدولة ومؤسساتها وتوثيقها وأرشفتها وجمعها وإتاحتها للباحثين والمؤسسات.

 
 
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