التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف

الوكيل الإخباري- أعلن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، عن تنظيم معرض يتضمن وثائق تاريخية نادرة عن تاريخ نشأة مؤسسة البرق والبريد والهاتف في الأردن، بالتعاون مع شركة البريد الأردني، يوم غد الأحد، برعاية سمو الأمير "محمد عباس" بن علي بن نايف، مندوبا عن سمو الأمير علي بن نايف.

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