الجمعة 2025-03-28 02:51 م
 

"التوثيق الملكي" يعرض أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن

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أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة من أرشيفه تمثل أقدم برنامج حكومي موثق، الذي يتضمن رد حكومة علي رضا الركابي الثانية على كتاب التكليف الأميري.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن الوثيقة تبرز الأسس والمبادئ التي التزمت بها الحكومة آنذاك، ومنها الصدق، والأمانة، والنزاهة، إضافةً إلى مراعاة القواعد الاقتصادية، وتلبية احتياجات الشعب في مختلف القطاعات.


وأشار إلى أن هذه الوثيقة تكتسب أهمية تاريخية بارزة؛ إذ تعكس رؤية الحكومة خلال مرحلة تأسيس إمارة شرق الأردن، كما تسلط الضوء على استمرارية الاهتمامات الحكومية المتعاقبة منذ تلك الفترة.


ولفت إلى أن علي رضا الركابي شغل منصب رئيس وزراء إمارة شرق الأردن من عام 1922 حتى عام 1923، وحكومته الثانية من 1924-1926 في عهد الأمير عبد الله بن الحسين (حينها)، وينحدر الركابي من سوريا، حيث كان أول حاكم عسكري على سوريا بعد انتهاء الحكم العثماني، كما خدم سابقًا في الجيش العثماني.

 


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