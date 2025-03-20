التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن الوثيقة تُظهر الصفحة الرئيسة من العدد 343 من جريدة الدستور التي يتصدرها خبر زيارة الملك الحسين للوحدات العسكرية الأمامية بعد المعركة وإشادته ببسالة الجيش وتهنئته بالنصر، بالإضافة إلى تناولها آثار المعركة وفرح الأردنيين والتوحد القومي العربي واعتراف الجيش الإسرائيلي بخسائره.
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