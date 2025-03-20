الخميس 2025-03-20 03:01 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

ت
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية صدرت بتاريخ 25 آذار عام 1968 بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة التي جسد فيها الجيش العربي الأردني أروع البطولات والتضحيات في الدفاع عن الوطن.

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وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن الوثيقة تُظهر الصفحة الرئيسة من العدد 343 من جريدة الدستور التي يتصدرها خبر زيارة الملك الحسين للوحدات العسكرية الأمامية بعد المعركة وإشادته ببسالة الجيش وتهنئته بالنصر، بالإضافة إلى تناولها آثار المعركة وفرح الأردنيين والتوحد القومي العربي واعتراف الجيش الإسرائيلي بخسائره.

 


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