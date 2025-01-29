التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الصفحة تناولت عناوين عدة تعبر عن أهمية الحدث في قلوب الأردنيين؛ إذ جسدت هذه المناسبة السعيدة مشاعر الفخر والفرح على المستويين الوطني والشعبي، بوصفها ذكرى ولادة الابن البكر لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.
ولفت المركز إلى أن الصحيفة سلطت الضوء على مظاهر الاحتفال الوطني الكبير الذي عم أرجاء المملكة في تلك المناسبة التي تعبر عن عمق الانتماء والولاء للأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التاريخية تعيد إلى الأذهان لحظة خاصة من تاريخ الأردن، وتظهر مدى الترابط الوثيق بين الشعب الأردني وقيادته الهاشمية.
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