التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يبرز البلاغ الرسمي المتعلق بعلم الأردن، الذي يوضح التعديل الذي طرأ على ترتيب ألوان العلم، "فقد أصدر سمو الأمير عبدالله الأول إرادته السامية بتعديل ترتيب الألوان، ليصبح الأبيض في الوسط والأخضر محل الأبيض ويبقى الأسود في موقعه الأصلي".
وبين أن العلم الأردني استمد ألوانه ورمزيته من ألوان علم الثورة العربية الكبرى.
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