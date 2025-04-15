الثلاثاء 2025-04-15 01:15 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة ذكرى يوم العلم الأردني، الذي يصادف السادس عشر من نيسان وثيقة من أرشيفه تظهر العدد 568 من جريدة "القبلة" الصادرة بتاريخ 13 آذار 1922.اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يبرز البلاغ الرسمي المتعلق بعلم الأردن، الذي يوضح التعديل الذي طرأ على ترتيب ألوان العلم، "فقد أصدر سمو الأمير عبدالله الأول إرادته السامية بتعديل ترتيب الألوان، ليصبح الأبيض في الوسط والأخضر محل الأبيض ويبقى الأسود في موقعه الأصلي".

وبين أن العلم الأردني استمد ألوانه ورمزيته من ألوان علم الثورة العربية الكبرى.


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