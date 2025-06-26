الخميس 2025-06-26 02:53 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية
التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية
 
الخميس، 26-06-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تعد من أقدم البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء في الدولة الأردنية، تحدد عبرها يوم رأس السنة الهجرية، والذي صادف 4 نيسان 1935، وتعده إجازة رسمية للدوائر الحكومية.

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وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تجسد وعي الدولة الأردنية المبكر بأهمية تنظيم الحياة العامة وضبط المناسبات الوطنية والدينية، في إطار رسمي يعكس توجه الدولة نحو تأسيس هوية وطنية ذات جذور دينية وثقافية واضحة منذ البدايات الأولى لتشكيلها.

 
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