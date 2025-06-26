التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تجسد وعي الدولة الأردنية المبكر بأهمية تنظيم الحياة العامة وضبط المناسبات الوطنية والدينية، في إطار رسمي يعكس توجه الدولة نحو تأسيس هوية وطنية ذات جذور دينية وثقافية واضحة منذ البدايات الأولى لتشكيلها.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب
-
خرفان: الأردن يؤكد التزامه الثابت بدعم اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"
-
أبو زيد: كمائن المقاومة تؤكد أن جنود الاحتلال فقدوا الإرادة والرغبة في القتال
-
إشهار كتاب أبيض وأسود لزحل المفتي
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان - صور
-
حالات اغماء بين طلبة التوجيهي اثناء تقديم امتحان الرياضيات - صورة
-
عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن
-
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين