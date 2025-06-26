التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تعد من أقدم البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء في الدولة الأردنية، تحدد عبرها يوم رأس السنة الهجرية، والذي صادف 4 نيسان 1935، وتعده إجازة رسمية للدوائر الحكومية.

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