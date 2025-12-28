"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة حول أول مجلة علمية رسمية في المملكة

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد أن صدور المجلة ارتبط بإنشاء المجمع العلمي في الشرق العربي في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة.
وتُظهر الوثيقة أن المجمع العلمي تولّى مهمة نشر الأبحاث العلمية لأعضائه ضمن إطار مؤسسي منظم، مع تخصيص موارد مالية لدعم نشاطه العلمي، ما يعكس اهتمام الدولة المبكر بتنظيم البحث العلمي ونشر المعرفة.
وبيّن المركز أن هذه الوثائق تكتسب أهميتها من تسليطها الضوء على الدور الذي أولته الدولة للعلم والمؤسسات العلمية منذ بدايات التأسيس، وتؤكد أن النشر العلمي كان جزءاً من مشروع بناء الدولة الحديثة، لا مجرد نشاط ثقافي عابر.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين
-
مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين
-
"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات
-
أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى
-
%4 نسبة نمو السياحة العلاجية
-
بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"
-
قائد الجيش: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود والدفاع عنها
-
"صناعة الأردن" تستضيف ورشة لتعزيز الترابطات الصناعية