"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة حول أول مجلة علمية رسمية في المملكة

05:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758844 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تعود إلى فترة إمارة شرق الأردن، وهي العدد التاسع من جريدة "الشرق العربي" الحكومية، بتاريخ 23 تموز 1923، وتتضمن الأمر الأميري بإصدار مجلة "المجمع العلمي في الشرق العربي"، لتكون أول مجلة علمية رسمية في المملكة. اضافة اعلان





وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد أن صدور المجلة ارتبط بإنشاء المجمع العلمي في الشرق العربي في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة.



وتُظهر الوثيقة أن المجمع العلمي تولّى مهمة نشر الأبحاث العلمية لأعضائه ضمن إطار مؤسسي منظم، مع تخصيص موارد مالية لدعم نشاطه العلمي، ما يعكس اهتمام الدولة المبكر بتنظيم البحث العلمي ونشر المعرفة.



وبيّن المركز أن هذه الوثائق تكتسب أهميتها من تسليطها الضوء على الدور الذي أولته الدولة للعلم والمؤسسات العلمية منذ بدايات التأسيس، وتؤكد أن النشر العلمي كان جزءاً من مشروع بناء الدولة الحديثة، لا مجرد نشاط ثقافي عابر.

تم نسخ الرابط





