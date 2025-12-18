التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إقامة مباراة كرة قدم عام 1928

وتتضمن الوثيقة حسب بيان المركز، اليوم الخميس، كتابا موجها إلى سمو الأمير عبدالله بن الحسين (آنذاك)، لإبلاغه بموعد إقامة المباراة وبدء فعالياتها عند العاشرة صباحا، إلى جانب الطلب من سموه تسليم الجوائز للفائزين أسوة بما جرى في العام السابق.
وأشار المركز إلى أن هذه الوثيقة تعكس اهتماما مبكرا بالرياضة، لا سيما كرة القدم، وتؤكد الدور الذي أولاه الهاشميون ورعايتهم الملكية للأنشطة الرياضية منذ بدايات تأسيس الدولة وفي مراحلها الأولى، بوصفها جزءا من الحياة الاجتماعية والثقافية الناشئة.
-
أخبار متعلقة
-
عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب
-
ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى
-
المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا
-
التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين
-
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية
-
التربية: بدء الفصل الدراسي الثاني 25 كانون الثاني في المدارس الحكومية
-
تطوير العقبة والأكاديمية العربية يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الإقليمي في تدريب الموانئ
-
الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين