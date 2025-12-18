الخميس 2025-12-18 12:13 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إقامة مباراة كرة قدم عام 1928

الخميس، 18-12-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-  عرض مركز التوثيق الملكي الأردني وثيقة رسمية تعود إلى عام 1928، تظهر إقامة مباراة كرة قدم نظمتها جمعية الرفق بالحيوان.

وتتضمن الوثيقة حسب بيان المركز، اليوم الخميس، كتابا موجها إلى سمو الأمير عبدالله بن الحسين (آنذاك)، لإبلاغه بموعد إقامة المباراة وبدء فعالياتها عند العاشرة صباحا، إلى جانب الطلب من سموه تسليم الجوائز للفائزين أسوة بما جرى في العام السابق.


وأشار المركز إلى أن هذه الوثيقة تعكس اهتماما مبكرا بالرياضة، لا سيما كرة القدم، وتؤكد الدور الذي أولاه الهاشميون ورعايتهم الملكية للأنشطة الرياضية منذ بدايات تأسيس الدولة وفي مراحلها الأولى، بوصفها جزءا من الحياة الاجتماعية والثقافية الناشئة.

 
 


