التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة مؤرخة بتاريخ 27 حزيران 1961، تتضمن قرار إنشاء أول مدرسة للتمريض تابعة للجيش العربي الأردني.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الوثيقة تعد خطوة تعكس مدى التزام المؤسسة العسكرية بتطوير خدماتها العلاجية وتعزيز قدرات كوادرها الطبية.