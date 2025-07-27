التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول "زلزال نابلس"

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة رسمية تعود إلى 27 تموز 1927، تسلط الضوء على تعميم حكومي أصدرته حكومة إمارة شرق الأردن عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة في ذلك العام، المعروف تاريخيا بـ"زلزال نابلس" الذي امتد تأثيره إلى الأراضي الأردنية.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن أهمية الوثيقة تكمن في إظهار الاستجابة الرسمية المبكرة والفريدة من نوعها لحادث طبيعي مدمر في وقت كانت فيه الموارد شحيحة والإمكانات الإدارية والمؤسسية ما تزال في طور التأسيس.