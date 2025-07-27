التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول "زلزال نابلس"

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن أهمية الوثيقة تكمن في إظهار الاستجابة الرسمية المبكرة والفريدة من نوعها لحادث طبيعي مدمر في وقت كانت فيه الموارد شحيحة والإمكانات الإدارية والمؤسسية ما تزال في طور التأسيس.
وأضاف، إن الوثيقة تشير إلى وجود تحرك حكومي واضح يتضمن تنبيهات وتوجيهات وربما إجراءات احترازية للحد من الخسائر.
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