التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول صدور الدستور الجديد

وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن القائمين على هذا العدد اختاروا تسليط الضوء على أهمية الدستور الجديد عبر مانشيت رئيس يحمل عنوان: "هذا هو الدستور الأردني الجديد، الأمة مصدر السلطات، حرية الشعب، محاكمة الوزراء، الثقة بالوزارة".
وبين أن ما يميز تاريخ إصدار الدستور أنه يصادف تاريخ ميلاد الملك طلال في 8 كانون الثاني 1909، لافتا إلى أن الدستور قد تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 1 كانون الثاني 1952.
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