التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول صدور الدستور الجديد

الوكيل الإخباري-عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية من أرشيفه، تظهر صورة غلاف العدد 12 من جريدة الحوادث، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1952 في احتفائه بصدور الدستور الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن القائمين على هذا العدد اختاروا تسليط الضوء على أهمية الدستور الجديد عبر مانشيت رئيس يحمل عنوان: "هذا هو الدستور الأردني الجديد، الأمة مصدر السلطات، حرية الشعب، محاكمة الوزراء، الثقة بالوزارة".



وبين أن ما يميز تاريخ إصدار الدستور أنه يصادف تاريخ ميلاد الملك طلال في 8 كانون الثاني 1909، لافتا إلى أن الدستور قد تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 1 كانون الثاني 1952.