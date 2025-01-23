 
الخميس 2025-01-23 01:38 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول صدور الدستور الجديد

ا
شعار مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
الخميس، 23-01-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية من أرشيفه، تظهر صورة غلاف العدد 12 من جريدة الحوادث، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1952 في احتفائه بصدور الدستور الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن القائمين على هذا العدد اختاروا تسليط الضوء على أهمية الدستور الجديد عبر مانشيت رئيس يحمل عنوان: "هذا هو الدستور الأردني الجديد، الأمة مصدر السلطات، حرية الشعب، محاكمة الوزراء، الثقة بالوزارة".


وبين أن ما يميز تاريخ إصدار الدستور أنه يصادف تاريخ ميلاد الملك طلال في 8 كانون الثاني 1909، لافتا إلى أن الدستور قد تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 1 كانون الثاني 1952.

 


Image1_1202523121125263240688.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

تعبيرية

فلسطين الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه

ن

فلسطين غانتس: حكومة نتنياهو المتطرفة لم تتمكن من إسقاط حكم حماس

7ه

منوعات هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة

ا

أسواق ومال هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تخصيص (7611) راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2024

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تنظم ورشة " تدريب دليل سياحي"

السفارة السورية

أخبار محلية تنويه لتسهيل عودة السوريين بالاردن إلى بلادهم



 




الأكثر مشاهدة