الخميس 2025-06-12 09:34 م
 

"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
 
الخميس، 12-06-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية تعود إلى تاريخ 12 حزيران 1980، صادرة عن دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تعد من الوثائق القانونية الدينية المهمة التي تُظهر كيف جرى التعامل مع قضايا حديثة ضمن إطار المرجعية الإسلامية.


وتستعرض الفتوى أسس مشروعية الضمان الاجتماعي من منظور الشريعة الإسلامية، مستندة إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدعو إلى التعاون والتكافل وتعلي من شأن الوفاء بالعقود، إضافة إلى استحضار قواعد أصولية كالإباحة وتحقيق المصلحة العامة، إلى جانب تأكيد دور ولي الأمر في تنظيم شؤون المجتمع بما يكفل العدالة والاستقرار.

 
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