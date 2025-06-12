"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية تعود إلى تاريخ 12 حزيران 1980، صادرة عن دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تعد من الوثائق القانونية الدينية المهمة التي تُظهر كيف جرى التعامل مع قضايا حديثة ضمن إطار المرجعية الإسلامية.