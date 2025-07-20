التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى استشهاد الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، في ذكرى استشهاد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وثيقة نعي رسمية مؤرخة في 20 تموز 1950 صادرة عن مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وموجهة إلى الشعب الأردني.

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وتظهر الوثيقة تفاصيل اغتيال جلالة الملك المؤسس أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، في جريمة وصفت بالغادرة، وقعت قرابة الساعة الثانية عشرة إلا ربعا من ظهيرة ذاك اليوم.



