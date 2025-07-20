التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى استشهاد الملك المؤسس

وتظهر الوثيقة تفاصيل اغتيال جلالة الملك المؤسس أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، في جريمة وصفت بالغادرة، وقعت قرابة الساعة الثانية عشرة إلا ربعا من ظهيرة ذاك اليوم.
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