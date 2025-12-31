الأربعاء 2025-12-31 05:47 م

"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة لخطاب الملك طلال بمناسبة العام الجديد 1952

الأربعاء، 31-12-2025 05:24 م

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة حلول العام الجديد ورأس السنة الميلادية، وثيقة من أرشيفه تظهر الخطاب الملكي لجلالة الملك طلال، رحمه الله، بمناسبة العام الجديد (1952).

وأوضح المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطاب الموجه إلى الأمة يعكس عمقا إنسانيا واضحا في كلمات المغفور له، حيث أكد فيه قيم الخير والرسالات السماوية، وأبرز تأثره الإيجابي بالسيد المسيح والنبي محمد، عليهما السلام.


وبين أن هذه الوثيقة تعد دليلا حيا على العمق الإنساني والذكاء العاطفي والنظرة المستقبلية التي اتسم بها خطاب الملك طلال، رحمه الله.

 


