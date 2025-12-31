"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة لخطاب الملك طلال بمناسبة العام الجديد 1952

وأوضح المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطاب الموجه إلى الأمة يعكس عمقا إنسانيا واضحا في كلمات المغفور له، حيث أكد فيه قيم الخير والرسالات السماوية، وأبرز تأثره الإيجابي بالسيد المسيح والنبي محمد، عليهما السلام.
وبين أن هذه الوثيقة تعد دليلا حيا على العمق الإنساني والذكاء العاطفي والنظرة المستقبلية التي اتسم بها خطاب الملك طلال، رحمه الله.
