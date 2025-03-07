التوثيق الملكي يعرض وثيقة لمنح المرأة حق الانتخاب في مجلس النواب

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وثيقة تعود للخامس من آذار عام 1974، تظهر منح المغفور له الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه، المرأة الأردنية حق الانتخاب في مجلس النواب.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الوثيقة التي رُوِّست بعبارة "نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، تظهر تصديق الملك الحسين قانونا معدلا لقانون انتخاب مجلس النواب.