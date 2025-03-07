 
الجمعة 2025-03-07 03:25 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة لمنح المرأة حق الانتخاب في مجلس النواب

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شعار مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
 
الجمعة، 07-03-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وثيقة تعود للخامس من آذار عام 1974، تظهر منح المغفور له الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه، المرأة الأردنية حق الانتخاب في مجلس النواب.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الوثيقة التي رُوِّست بعبارة "نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، تظهر تصديق الملك الحسين قانونا معدلا لقانون انتخاب مجلس النواب.


كما تحتوي الوثيقة على مادتين: تنص أولاهما على تسمية المادة، والثانية تنص على تغيير تعريف "أردني" الواردة في الفقرة أ من المادة 2 من القانون الأصلي بشطب كلمة "ذكر" الواردة وأن تستبدل بها عبارة "ذكرا كان أم أنثى"، مشيرا إلى أنه يظهر في النصف الثاني من الصفحة أسماء المجلس الوزاري حينها.

 
 
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