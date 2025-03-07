التوثيق الملكي يعرض وثيقة لمنح المرأة حق الانتخاب في مجلس النواب

وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الوثيقة التي رُوِّست بعبارة "نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، تظهر تصديق الملك الحسين قانونا معدلا لقانون انتخاب مجلس النواب.
كما تحتوي الوثيقة على مادتين: تنص أولاهما على تسمية المادة، والثانية تنص على تغيير تعريف "أردني" الواردة في الفقرة أ من المادة 2 من القانون الأصلي بشطب كلمة "ذكر" الواردة وأن تستبدل بها عبارة "ذكرا كان أم أنثى"، مشيرا إلى أنه يظهر في النصف الثاني من الصفحة أسماء المجلس الوزاري حينها.
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