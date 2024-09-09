التوثيق الملكي ينشر وثيقة بشأن انتخابات 1950

الوكيل الإخباري- ينشر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تظهر بلاغا ملكيا صادرا عن جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، بشأن انتخابات عام 1950، يعتقد أنه جزء من مسودة بلاغ ملكي، ينشره المركز تزامنا مع الانتخابات النيابية التي تشهدها المملكة، والذي يظهر تأكيد جلالة الملك المؤسس أهمية مجلس النواب ودوره السياسي البارز في تعزيز تطور الحياة السياسية في الأردن.

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