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التوثيق الملكي ينشر وثيقة بشأن انتخابات 1950

الوثيقة التي نشرها المركز
الوثيقة التي نشرها المركز
الإثنين، 09-09-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري- ينشر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تظهر بلاغا ملكيا صادرا عن جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، بشأن انتخابات عام 1950، يعتقد أنه جزء من مسودة بلاغ ملكي، ينشره المركز تزامنا مع الانتخابات النيابية التي تشهدها المملكة، والذي يظهر تأكيد جلالة الملك المؤسس أهمية مجلس النواب ودوره السياسي البارز في تعزيز تطور الحياة السياسية في الأردن.

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وتؤكد الوثيقة أهمية الدستور الأردني بوصفه الأساس الذي تدار عبره جميع شؤون الدولة السياسية، مشددة على دوره في ترسيخ قيم العدالة والشفافية وتحمل الحكومة مسؤولياتها أمام الشعب.

 
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