التوثيق الملكي ينشر وثيقة بشأن انتخابات 1950

وتؤكد الوثيقة أهمية الدستور الأردني بوصفه الأساس الذي تدار عبره جميع شؤون الدولة السياسية، مشددة على دوره في ترسيخ قيم العدالة والشفافية وتحمل الحكومة مسؤولياتها أمام الشعب.
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