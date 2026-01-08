التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات بين الأردن وجمهورية لاو

ووقّع البيان نيابةً عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير وليد خالد عبيدات، والمندوب الدائم لجمهوريه لاو الديمقراطية الشعبية السفير ثونغفان سافانفيت، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
