السبت 2025-05-10 12:31 ص
 

التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
 
الجمعة، 09-05-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري-   للمرة الثالثة على التوالي، فشل التيار الإسلامي في الفوز بمنصب نقيب المهندسين الأردنيين، في انتخابات النقابة التي تعد من أقوى النقابات المهنية في المملكة وأكثرها تأثيرا في الشارع العام.

اضافة اعلان


وكان التيار الإسلامي قد تولى موقع النقيب لسنوات طويلة، قبل أن يخسره في الدورات الثلاث الأخيرة، وسط منافسة محتدمة بين المنافسة المهنية داخل النقابة.


وأشار مراقبون إلى أن نتائج الانتخابات تعكس تغيرا تدريجيا في التوجهات داخل صفوف النقابة، وتحولا كبيرا في موازين القوى.


ومن الجدير بالذكر، ان المهندس عبدالله عاصم غوشة حصد منصب نقيب المهندسين الاردنيين للدورة الثلاثين 2025-2028، بعد عقد الانتخابات صباح اليوم، لانتخاب نقيب ونائب نقيب وأعضاء مجلس النقابة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: روسيا ستحقق جميع أهدافها الإستراتيجية في أوكرانيا

نقابة المهندسين

أخبار محلية التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

شعار الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة تؤكد رفضها للخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

مُمثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وكافة أعضاء الكتلة من أصحاب السعادة النواب

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية



 
 





الأكثر مشاهدة