التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين

وكان التيار الإسلامي قد تولى موقع النقيب لسنوات طويلة، قبل أن يخسره في الدورات الثلاث الأخيرة، وسط منافسة محتدمة بين المنافسة المهنية داخل النقابة.
وأشار مراقبون إلى أن نتائج الانتخابات تعكس تغيرا تدريجيا في التوجهات داخل صفوف النقابة، وتحولا كبيرا في موازين القوى.
ومن الجدير بالذكر، ان المهندس عبدالله عاصم غوشة حصد منصب نقيب المهندسين الاردنيين للدورة الثلاثين 2025-2028، بعد عقد الانتخابات صباح اليوم، لانتخاب نقيب ونائب نقيب وأعضاء مجلس النقابة.
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