التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- للمرة الثالثة على التوالي، فشل التيار الإسلامي في الفوز بمنصب نقيب المهندسين الأردنيين، في انتخابات النقابة التي تعد من أقوى النقابات المهنية في المملكة وأكثرها تأثيرا في الشارع العام.

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وكان التيار الإسلامي قد تولى موقع النقيب لسنوات طويلة، قبل أن يخسره في الدورات الثلاث الأخيرة، وسط منافسة محتدمة بين المنافسة المهنية داخل النقابة.



وأشار مراقبون إلى أن نتائج الانتخابات تعكس تغيرا تدريجيا في التوجهات داخل صفوف النقابة، وتحولا كبيرا في موازين القوى.