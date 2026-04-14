الثقافة: احتفالات وطنية بـ"يوم العَلَم" في جميع المحافظات

الثلاثاء، 14-04-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري-   تنظم وزارة الثقافة، الخميس، احتفالات وطنية بمناسبة يوم العلم الأردني، في محافظات المملكة كافة، ضمن حملة "علمنا عالٍ".

اضافة اعلان


وتشهد الاحتفالات مشاركة واسعة من الهيئات الرسمية والأهلية، متضمنة برامج وفعاليات فنية وثقافية متنوعة.


وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، في بيان صحفي بهذه المناسبة، إن العلم الأردني يشكّل رمزًا وطنيًا جامعًا يتجاوز دلالته الشكلية، ليعبّر عن تاريخ الدولة الأردنية وحاضرها ومستقبلها، ويجسّد قيم العزم والنخوة التي يتميز بها الأردنيون.


وأضاف أن العلم يحمل في ألوانه رمزية الامتداد التاريخي للدولة، ويربط الأردن الحديث بجذوره العربية والإسلامية، وبإرث الثورة العربية الكبرى، وقيادته الهاشمية، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم العلم يعزز مشاعر الانتماء والولاء للوطن.


وبين الرواشدة أنه سيتم رفع العلم في جميع المحافظات عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بتنظيم من وزارة الداخلية، ومشاركة موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب مؤسسات رسمية وفعاليات شعبية وفرق كشفية.


وتنطلق الفعاليات الفنية الرئيسة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفق البرنامج الآتي:


- محافظة العاصمة، يحيي الفنان عمر العبداللات الحفل الرئيس على المسرح في المدرج الروماني.
- محافظة إربد، يحيي الحفل كل من الفنان بشار السرحان والفنانين حسام ووسام اللوزي في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


- محافظة الزرقاء، يحيي الفنان حمدي المناصير الحفل على مسرح القرية الحضرية الملكية.
- محافظة الكرك، يحيي الفنان سعد أبو تايه الحفل في مجمع الأمير فيصل للشباب.
- محافظة العقبة، تحيي الفنانة ديانا كرزون الحفل على مسرح ساحة الثورة العربية الكبرى.
كما يتضمن برنامج الاحتفالات بث للفعاليات على شاشات عرض في عدد من المواقع، تشمل: مدرسة السلط الثانوية، ومركز جرش الثقافي، ومركز زوار عجلون، ومركز زوار مأدبا، وحديقة المرحوم عطا الله الشبيل في محافظة المفرق، ومؤسسة إعمار الطفيلة، ومديرية ثقافة معان.

 
 


