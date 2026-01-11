الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

الوكيل الإخباري- وقعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

