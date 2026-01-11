الأحد 2026-01-11 05:28 م

الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

الأحد، 11-01-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري-    وقعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن المديرية العميد الدكتور صالح الخلايلة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، في إطار تطوير البيئة التعليمية في المدارس التابعة للمديرية، وإعداد جيل واع ومؤهل يجمع بين قيم الولاء والانتماء ومهارات العصر الحديث، من خلال تكامل التربية الوطنية مع التعليم الأكاديمي، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة العلم والمعرفة.

 

 
 


