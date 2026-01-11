الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن المديرية العميد الدكتور صالح الخلايلة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، في إطار تطوير البيئة التعليمية في المدارس التابعة للمديرية، وإعداد جيل واع ومؤهل يجمع بين قيم الولاء والانتماء ومهارات العصر الحديث، من خلال تكامل التربية الوطنية مع التعليم الأكاديمي، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة العلم والمعرفة.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة
-
وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا
-
مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030
-
العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب
-
هيئة الطاقة تتلقى 1221 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي
-
الأمانة تتعاقد مع شركات خاصة لجمع وتنظيف ونقل النفايات في العاصمة
-
بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026
-
الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان