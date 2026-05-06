"الثقافة" تجدد الدعوة للمشاركة في منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية

وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن إطلاق منصة www.jordanianstories.jo جاء لتعزيز مشاركة الأردنيين في توثيق السردية الأردنية، والإسهام في إثرائها من خلال مشاركة القصص والتجارب المرتبطة بتاريخ الأردن وتراثه وموروثه الثقافي.
وأضافت إن المنصة تسهم في توثيق المشاركات الشعبية بمختلف أشكالها، سواء عبر الصور أو القصص أو الموروث الذي يحاكي السردية الأردنية.
وتحمل المنصة رسائل تشجع على المشاركة المجتمعية، من بينها "شاركنا قصتك/ محتواك عن تاريخ الأردن وتراثه الغني لنرويها معا للأجيال القادمة"، و"اختر طريقتك بالمشاركة عبر النصوص، الصور أو الفيديوهات القصيرة، وكن جزءا من توثيق سردية الأردن".
وتتيح المنصة، عبر أيقونة "شارك قصتك/ محتواك"، إمكانية تحميل وإرفاق المواد المختلفة، بما في ذلك الفيديوهات والصور والمقاطع الصوتية، ما يسهم في بناء أرشيف وطني يوثق الرواية الأردنية للأجيال القادمة.
