الأربعاء 2026-05-06 01:09 م

"الثقافة" تجدد الدعوة للمشاركة في منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية

الأربعاء، 06-05-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-  جددت وزارة الثقافة دعوتها إلى الأردنيين للمشاركة في منصة "قصص من الأردن" المعنية بتوثيق السردية الأردنية، والتي جرى إطلاقها مطلع شهر آذار الماضي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ التاريخ والتراث الوطني.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن إطلاق منصة www.jordanianstories.jo جاء لتعزيز مشاركة الأردنيين في توثيق السردية الأردنية، والإسهام في إثرائها من خلال مشاركة القصص والتجارب المرتبطة بتاريخ الأردن وتراثه وموروثه الثقافي.

وأضافت إن المنصة تسهم في توثيق المشاركات الشعبية بمختلف أشكالها، سواء عبر الصور أو القصص أو الموروث الذي يحاكي السردية الأردنية.

وتحمل المنصة رسائل تشجع على المشاركة المجتمعية، من بينها "شاركنا قصتك/ محتواك عن تاريخ الأردن وتراثه الغني لنرويها معا للأجيال القادمة"، و"اختر طريقتك بالمشاركة عبر النصوص، الصور أو الفيديوهات القصيرة، وكن جزءا من توثيق سردية الأردن".

وتتيح المنصة، عبر أيقونة "شارك قصتك/ محتواك"، إمكانية تحميل وإرفاق المواد المختلفة، بما في ذلك الفيديوهات والصور والمقاطع الصوتية، ما يسهم في بناء أرشيف وطني يوثق الرواية الأردنية للأجيال القادمة.
 
 


