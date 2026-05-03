الأحد 2026-05-03 02:47 ص

الثقافة تعلن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار"

الثقافة تعلن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار"
الثقافة تعلن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار"
 
الأحد، 03-05-2026 12:47 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ناومان" اليوم السبت عن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار 2026" المخصص للفئة العمرية 13 - 17 عاماً.اضافة اعلان


وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أن المشروع يهدف إلى دعم المواهب الناشئة وتمكينها من تطوير مهاراتها الفنية والموسيقية، وإتاحة مساحة للتعبير عن أفكارها وقصصها من خلال الفن.

ودعت الشمايلة الشباب الذين أعمارهم تقع ضمن هذه الفئة العمرية ويطمحون إلى اكتشاف مواهبهم وصقلها ضمن بيئة إبداعية محفّزة، للانضمام إلى هذا البرنامج والتقدم من خلال الرابط:
(https://forms.gle/1PzwkssKqmoc4qN19).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الثقافة تعلن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار"

أخبار محلية الثقافة تعلن فتح باب التقدم لمشروع "ما وراء الإطار"

الهند: ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال عبرت مضيق هرمز

عربي ودولي الهند: ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال عبرت مضيق هرمز

قاتل ابنه في فلسطين يسلم نفسه للأجهزة الأمنية - صورة

فلسطين قاتل ابنه في فلسطين يسلم نفسه للأجهزة الأمنية - صورة

الجيش يدك ويدمر مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة

أخبار محلية الجيش يدك ويدمر مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة

فلسطين .. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة ويلقي به في منطقة مهجورة

فلسطين فلسطين .. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة ويلقي به في منطقة مهجورة

وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا

عربي ودولي وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا

منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد ورياح تتجاوز 60 كم/ساعة

أخبار محلية منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد ورياح تتجاوز 60 كم/ساعة

زراعة الأزرق: حملات توعية ورقابة للوقاية من حرائق الغابات

أخبار محلية زراعة الأزرق: حملات توعية ورقابة للوقاية من حرائق الغابات



 
 






الأكثر مشاهدة

 