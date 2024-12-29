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الثلاثاء اخر موعد لتقديم طلبات التسوية الضريبية الكترونيا

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
الأحد، 29-12-2024 06:48 م

الوكيل الإخباري-   اكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نهاية يوم الثلاثاء القادم هو اخر موعد لاستقبال طلبات التسوية من المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو مبيعات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.ممن يترتب عليها غرامات .

وتدعوهم إلى اغتنام الفرصة بتقديم طلباتهم الكترونيا للجنة التسوية والمصالحات .

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وبإمكان المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في الدائرة حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.


ويحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية علما بانه لا ‏يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎

 
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