الثلوج تعزز السياحة الشتوية في عجلون

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من المناطق في محافظة عجلون والتي تراكمت فيها الثلوج إقبالا متزايدا من أبناء المحافظة وخارجها لممارسة اللهو واللعب بالزائر الأبيض رغم برودة الأجواء.

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وأسهمت الحركة النشطة من قبل الزوار في تشجيع السياحة الشتوية والتقاط الصور والفيديوهات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لجمال الطبيعة الممزوج بالثلوج والبرد.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الثلوج والأمطار التي هطلت على مناطق المحافظة تعزز التنمية الزراعية وتنعش الآمال بموسم زراعي جيد، مشيرا إلى أن أبناء المحافظة يستبشرون خيرا بالثلوج التي تعد رمزا للخير والعطاء.



بدوره، قال أحد المشرفين على محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن الأجواء الباردة لم تمنع الزوار من داخل المحافظة وخارجها لزيارة المحمية، حيث استمرت بتقديم جميع الخدمات السياحية من الإقامة والطعام والشراب وممارسة ألعاب المغامرة.



وأكد أحد سكان المحافظة لؤي القضاة، أن الثلوج أسهمت في جذب الزوار وبخاصة العائلات في منطقة رأس منيف وصخرة وعبين للتعبير عن فرحهم بالزائر الأبيض.